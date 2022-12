NBA, Wade sul record di LeBron James: “Non posso mai dire di essere sorpreso quando parlo di lui”

L’ex campione NBA Dwyane Wade, attualmente presentatore televisivo di The Cube, è tornato a parlare del suo amico e compagno LeBron James ai microfoni di Sports Illustrated.

“Non posso dire di essere sorpreso se parlo di LeBron. A volte credo che viviamo nell’era di LeBron James e non abbiamo ancora avuto l’occasione di guardarci indietro. Quando lo faremo, ci renderemo conto che quello che ha fatto sarà ancora più grande di quello che sembra ora, sia dentro che fuori dal campo. Quando dico queste cose non parlo al posto suo, ma parlo come uno che ha passato molto tempo accanto a lui. Non è una persona egoista mentre gioca, ma se c’è un record che vuole superare più di quello all-time degli assist, è proprio quello dei punti. Ed è perché molti gli dicono che non ci può riuscire.”

In vista del nuovo anno Wade ha già un appuntamento in agenda, per condividere con l’ex compagno di squadra un traguardo storico:

“Proprio in ciò che non gli viene naturale, ha l’opportunità di fare qualcosa che rivedremo forse tra 40 anni. E’ incredibile. Se non potrò essere lì con lui quando supererà il record, almeno voglio essere davanti alla TV, sicuramente sarò uno dei primi messaggi che vedrà finita la partita.”

