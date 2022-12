NBA, pazzesco Devin Booker: 58 punti contro i Pelicans. Coach Williams: “Potevo fermarlo solo io”

I Phoenix Suns nella notte hanno rischiato la terza sconfitta consecutiva – sotto di 24 punti contro NOLA – prima di mettere in scena un clamoroso Devin Booker. Phoenix era sotto 83-59 a 7’14” dalla fine del 3° quarto, quando la guardia dei Suns ha deciso di mettere a segno 25 punti consecutivi tra il 3’30” del 3° e il 7’43” del 4°: 12 punti di fila alla fine del 3° quarto, 13 all’inizio del 4°. Semplicemente inarrestabile.

Alla fine, Booker ha chiuso con 58 punti a referto – la sua seconda partita oltre 50 in questa stagione. Il classe 1996 ha registrato un buonissimo 21/35 al tiro, 10/15 ai tiri liberi, 6/12 da 3 punti, 6 rimbalzi e 5 assist in 42 minuti di gioco, nella vittoria finale per 118-114 di Phoenix. Ha giocato tutto il secondo tempo. Queste le parole di coach Monty Williams:

“L’unica persona che avrebbe potuto fermarlo stasera ero io, togliendolo dalla partita.”

È diventato il giocatore più giovane (26 anni, 48 giorni) a raggiungere 5 partite da 50 punti in carriera dai tempi di Kobe Bryant, che lo aveva fatto a 24 anni e 217 giorni. È anche il decimo giocatore nella storia a registrare 3 o più partite da 55 punti, insieme a Wilt Chamberlain, James Harden, Michael Jordan, Bryant, Elgin Baylor, Rick Barry, LeBron James, Damian Lillard e Kyrie Irving.

“Ho fatto quello che dovevo fare, tutto qui. Sono stato un po’ imperfetto ultimamente, quindi ho provato a continuare ad avere fiducia in me stesso. Sono stato messo nelle situazioni giuste stasera. Di solito cerco solo di fare la mossa giusta e giocare nel modo giusto ogni volta, ma una volta che mi sono riscaldato, tirare è la mossa giusta da fare.”

A 5’24” dalla fine, la squadra ha messo la testa avanti per la prima volta dal 1° quarto su tripla di Chris Paul (18 punti, 5 rimbalzi, 8 assist), senza più voltarsi indietro. Prima di questa partita, Booker stava tirando a soli 15.2 punti di media, con il 32.9% dal campo, nei suoi ultimi 5 incontri. Dopo la 4a partita, ne aveva saltate 2 per un dolore al bicipite femorale. Giovedì scorso contro i Clippers, D-Book aveva chiuso con 14 punti a referto ed un pesssimo 6/22 dal parquet.

