Kawhi Leonard ha giocato la miglior partita dal rientro dal suo infortunio: questa notte, infatti, ha siglato 25 punti, nove rimbalzi e sei assist nella vittoria dei Los Angeles Clippers sui Boston Celtics. Nonostante la grande prestazione, Leonard si dice ancora al lavoro per cercare la miglior condizione e che, per raggiungerla presto, deve giocare molte partite.

I 25 punti di Kawhi Leonard si aggiungono ai 26 di Paul George: i due hanno condannato alla seconda sconfitta consecutiva la capolista Boston, alla quale non sono serviti i 21 punti di Jaylen Brown. Al termine della partita è stato chiesto al numero 2 Clippers se la prestazione contro i Celtics (season-high) indichi il punto in cui si trova ora la sua condizione fisica:

“Assolutamente no, non guardo una singola partita, piuttosto mi concentro sul finire bene quest’anno. Sto ritrovando la condizione, ma devo giocare molte altre partite per essere al meglio: è una questione di ritmo, più gioco e meglio è per me ma comunque non devo forzare le cose. Questa è una vittoria di squadra, ho aiutato i miei compagni come faccio sempre in ogni partita e loro hanno fatto lo stesso”