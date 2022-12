NBA, ai Suns non basta il ritorno di Chris Paul

Nella partita di questa notte contro Boston, Chris Paul è sceso in campo per la prima volta da un mese a questa parte. Per i Celtics, però, non è stato un problema battere gli avversari. La partita è infatti finita sul punteggio di 125-98 a favore dei biancoverdi, che hanno toccato anche un vantaggio massimo di 45 punti nel terzo quarto.

Chris Paul non giocava una partita da un mese esatto, dato che la sua ultima apparizione risaliva allo scorso 7 novembre contro Philadelphia. CP3 ha sofferto infatti di un infortunio al tallone, ma anche prima dello stop forzato non era riuscito a incidere come nelle scorse stagioni. Nelle dieci partite giocate Paul aveva viaggiato a una media di 9.5 punti e 9.4 assist a partita, di gran lunga la peggiore della sua carriera per quanto riguarda la realizzazione. Anche nel tiro aveva avuto diversi problemi, e il 36,8% dal campo e 27,3% da tre sono anch’essi i suoi dati peggiori dall’arrivo in NBA.

Contro i Celtics, CP3 ha giocato per 24 minuti e ha messo a referto quattro punti, quattro rimbalzi e altrettanti assist, tirando 2/6 dal campo e 0/2 da tre. Il suo rientro non è però bastato per battere i Boston Celtics, che anzi hanno fatto una prestazione monstre non mettendo mai in dubbio la loro superiorità sugli avversari. A fine serata Devin Booker, notevolmente deluso, come tutti i compagni, per la brutta partita giocata, ha commentato:

“E’ una di quelle partite che dovrebbe contare come due sconfitte, ma fortunatamente per noi è solo una sconfitta. Non si può dare la colpa agli schemi, non si possono incriminare le rotazioni o qualsiasi altra cosa legata al coach. Dobbiamo guardarci allo specchio come squadra e sistemare i nostri errori”

