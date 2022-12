NBA, i Mavs battono Denver, decisivo Finney-Smith

Nella partita più tirata e combattuta della notte NBA, i Dallas Mavericks hanno battuto Denver per 116-115. Dorian Finney-Smith e Spencer Dinwiddie sono decisivi per la vittoria dei Mavs negli ultimi secondi, il primo con una tripla e il secondo con un 2/2 dalla lunetta. Il miglior marcatore di Dallas è però Tim Hardaway con 29 punti, mentre Luka Doncic gioca una partita in chiaroscuro. Lo sloveno ha messo a referto una tripla doppia da 22 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. Ha avuto però qualche problema al tiro, dove ha fatto registrare un 5/17 dal campo.

I Mavs si portano avanti sui Nuggets nei primi minuti, ma Denver non molla, e non concede quasi mai un vantaggio in doppia cifra agli avversari. Anzi, con un parziale a metà del terzo quarto riescono anche a portarsi avanti di otto lunghezze. Nell’ultimo quarto le due squadre combattono con i denti, dando vita a una partita dallo spiccato agonismo. A 17 secondi dalla fine Denver è avanti di uno, ma Dorian Finney-Smith segna una tripla su assist di Doncic e porta il punteggio sul 114-112 per i Mavs. I liberi di Dinwiddie da una parte e Jokic e Murray dall’altra cristallizzano il punteggio finale sul 116-115.

Finney-Smith aveva sbagliato una tripla negli ultimi minuti, ma Doncic lo ha avvicinato e gli ha detto di riprovare il tiro se avesse avuto la possibilità. Il tiro è arrivato, proprio su passaggio di Luka, Finney-Smith se lo è preso e lo ha segnato. A fine partita ha detto:

“Mi ha dato la fiducia di cui avevo bisogno, significa molto per me. Sono felice che abbiamo vinto”

