NBA, Kawhi Leonard è tornato ed è clutch contro Charlotte: “A nessuno piace giocare a basket più di me”

Le sue ripetute assenze continuano ad alimentare il dibattito, ma Kawhi Leonard, titolare nella notte contro Charlotte, non ha deluso le aspettative per il suo ritorno alle competizioni a seguito di una distorsione alla caviglia. In quasi 28 minuti di gioco di fronte agli Hornets, il giocatore ha firmato 16 punti (7/15 dal campo), 6 rimbalzi e 2 assist. Ha anche realizzato il tiro della vittoria a 1.4 secondi dal termine. Queste le sue parole al termine del match:

“È stato bello essere tornato. Mi piace la pallacanestro. Non credo che a nessuno piaccia giocare a basket più di me. Alla gente può piacere guardare il basket più di me, ma io amo questo gioco e mi rende felice poter giocare. È fantastico essere riuscito a rimanere in campo fino alla fine. Siamo stati in vantaggio di 9, 8 punti per quasi tutta la partita. Avrei comunque preferito che chiudessimo prima il match.”

Rientro anche Paul George (19 punti, 3 rimbalzi, 7 assist), assente negli ultimi 7 incontri per problemi al ginocchio destro. Stessa discorso per Luke Kennard (9 punti) – assente dalle competizioni da 9 partite per un infortunio al polpaccio. Prima di questa partita, Leonard e George avevano giocato insieme solo in 4 occasioni in questa stagione, per un totale di 65 minuti.

Leggi Anche

NBA, Luka Doncic show contro Phoenix: 33 punti e vittoria Mavs

NBA, i 76ers ritrovano James Harden ma perdono contro Houston

NBA, Anthony Davis mostruoso: segna 55 punti e domina gli Wizards