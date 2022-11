NBA, Anthony Davis domina: terza vittoria consecutiva per i Lakers senza LeBron

Un Anthony Davis in formato MVP domina contro gli Spurs, per lui: 30 punti, 18 rimbalzi e 12/19 dal campo. Si tratta della terza partita consecutiva da 30+15: l’ex Pelicans diventa secondo nella storia dei Lakers dietro solo a Elgin Baylor e scavalca Shaq – fermo a quota 2 – in questa speciale classifica.

💪 @AntDavis23 put up another MONSTER double-double in the @Lakers win: 🔥 30 PTS | 18 REB | 3 STL 🔥 pic.twitter.com/H2U9a1t7wa — NBA (@NBA) November 21, 2022

Quando Davis gioca bene, i Lakers vincono: terza vittoria consecutiva per i gialloviola che battono gli Spurs 92-123 e salgono a 5-10 di record in regular season.

“Il Coach si fida di me, sto cercando di giocare al massimo sia in attacco che in difesa. Sto cercando di essere il giocatore dominante di cui hanno bisogno i miei compagni.”

Queste le parole di AD nel post-partita che, se in salute, può essere davvero l’arma di cui hanno bisogno questi Lakers per giocarsi qualcosina in più di un posto ai Playoff a fine stagione.

