NBA, sono tornati gli Splash Brothers: 41 punti per Klay e game-winner di Steph

Prestazione vintage per gli Splash Bros che combinano per 74 punti e conducono Golden State al primo successo esterno della stagione (1-8 finora in trasferta).

33 punti, 15 assist e 6 rimbalzi con il 55% dal campo e 7/14 dalla lunga distanza. Queste le cifre di Stephen Curry, che, a 40 secondi dalla fine, ha deciso di tirare una tripla insensata – solo nylon – per chiudere la partita, accompagnata dalla ormai iconica esultanza night-night.

🤯 Stephen Curry OMG! What an INCREDIBLE fadeaway 3 by Steph

📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/i6PbnhMIH5 — NBA (@NBA) November 21, 2022

Per Klay Thompson sono 41 punti con 10/13 da tre e una grande prestazione con cui si scrolla di dosso diverse critiche arrivate nelle scorse settimane. Senza dubbio fa bene al cuore vedere il vecchio Klay dopo i due infortuni: si tratta per lui della sesta partita da almeno 10 triple in carriera.

🔥 @KlayThompson WENT WILD in the @warriors win! He went off for 20 PTS in Q1 on his way to a season-high 41 PTS and 10 triples! #DubNation 💦 41 PTS

💦 10 3PM (10-13) pic.twitter.com/qHWVlFTE9d — NBA (@NBA) November 21, 2022

“E’ stato fantastico sentirmi di nuovo me stesso e giocare una partita del genere. Criticatemi quanto volete, io so che tipo di giocatore sono e di cosa sono capace, credo che anche i veri tifosi Warriors lo sappiano.”

Queste le parole di Klay nel post-partita, che sembra essersi tolto un bel peso e aver ritrovato la tranquillità che gli manca da inizio stagione.

