Magic Johnson vince anche in MLS: festeggia il titolo di Los Angeles FC

Magic Johnson nella giornata di ieri è stato avvistato alla partita tra LAFC e Philadelphia Union per definire il campione della MLS Cup. L’ex giocatore dei Lakers questa volta non si è presentato sulle tribune come semplice spettatore, ma come uomo attento ai suoi affari. Magic, infatti, è azionista della squadra di Los Angeles e non poteva perdere l’occasione di vedere un’altra compagine della città, trionfare.

Attraverso i suoi social network, Magic ha condiviso la sua felicità per il primo titolo del Los Angeles FC nella MLS:

Magic era accompagnato dalla moglie e dovrebbe partecipare alla sfilata dei campioni che la squadra terrà oggi, domenica 6 novembre.

God has really blessed me! 10 NBA Championships (5 as a player and 5 as an owner), a World Series ring with the Dodgers, a WNBA Championship with the Sparks and now an MLS Championship with LAFC….what’s next???🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍 pic.twitter.com/NWzITqLGvG

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 6, 2022