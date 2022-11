NBA, Klay Thompson sulla crisi di Golden State: “È ora di fare un salto di qualità”

La difesa del titolo per i Golden State Warriors non sta iniziando nel migliore dei modi. I californiani sono già un po’ in crisi: hanno appena perso le ultime 5 partite di fila e non hanno ancora vinto in trasferta (0 vittorie e 6 sconfitte, ndr). Klay Thompson – al termine dell’allenamento di ieri – ha parlato in questa maniera:

“Ci sono momenti nella stagione NBA in cui le cose possono andare un po’ fuori dai binari. Per essere una grande squadra, un’organizzazione solida, devi solo capire come lavorare nonostante il periodo.”

Steve Kerr ha evidenziato il pessimo passaggio della sua squadra tra febbraio e marzo della scorsa stagione, quando ha perso 9 delle 11 partite. Il positivo è che gli Warriors sanno cosa c’è che non va: la difesa, troppi falli e una second unit non all’altezza. Ha solo bisogno di capire come risolvere questi problemi.

“Dobbiamo solo mostrare un maggiore senso di urgenza. Abbiamo avuto una lunga ultima stagione, ma il 2022 è finito. È ora di fare un salto di qualità e giocare a quel basket da campioni a cui siamo abituati. Mi aspetto che lo facciamo. Sappiamo quanto siamo bravi. Quindi penso che avremo un nuovo inizio”.

Steve Kerr ha anche programmato di cambiare le sue rotazioni, in particolare per migliorare le prestazioni della second unit, in evidente difficoltà.

