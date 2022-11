NBA, LeBron James scioccato dal documentario Netflix Operation Flagrant Foul

Lo scandalo che nel 2007 investì la NBA dopo l’arresto dell’arbitro Tim Donaghy, recentemente tornato d’attualità complice la ricostruzione affidata al documentario Netflix “Operation Flagrant Foul”, ha lasciato un segno profondo.

LeBron James ha voluto condividere la sensazione di disagio provocata dal racconto della vicenda. Ecco il tweet in merito:

“Sono onesto, ho appena dovuto interrompere la visione di ‘UNTOLD’ OPERATION FLAGRANT FOUL, soprattutto vista la gara in programma domani [oggi, domenica 6 novembre vs Cavaliers, ndr]. Probabilmente non lo finirò prima del mio ritiro. Non posso avere questo retropensiero.”