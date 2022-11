NBA, Simone Fontecchio: “Per il momento esperienza positiva”

Inizio di stagione inevitabilmente complicato per Simone Fontecchio che agli Utah Jazz sta lottando per ritagliarsi minuti di gioco. L’italiano è stato più volte lasciato in panchina da coach Will Hardy, ma Fontecchio crede e spera che la sua occasione di mostrare il suo valore con continuità, possa effettivamente arrivare in tempi brevi. Queste le parole del giocatore rilasciate in esclusiva a Sky Sport NBA:

“Primi mesi in NBA? Era difficile immaginarselo, specialmente venendo da fuori: è tutto veramente super, un mondo pazzesco. Per adesso mi sto davvero godendo al massimo il viaggio e l’esperienza, facendomi trovare pronto e imparando il più possibile. Per il momento l’esperienza è strapositiva. La città è stupenda, lo Utah è uno stato veramente fantastico: un sacco di natura e montagne, le persone sono molto amichevoli e disponibili. Davvero un bel posto, non me lo aspettavo: si vive veramente bene.”

Poi, su chi lo ha aiutato – tra gli italiani – ad ambientarsi meglio:

“Sicuramente tutti quelli che erano con me in nazionale quest’estate mi hanno dato tanti consigli. Ho parlato e continuo a parlare molto con Nicolò Melli, ci confrontiamo spesso sulle nostre esperienze e per me è un grande aiuto”.

Quindi, un messaggio ai sostenitori:

“Tifosi italiani, state tranquilli. Non state in pena per me anche quando non gioco, io sto bene. Il mio momento e i miei minuti arriveranno, perciò state sereni”

