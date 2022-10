NBA, Westbrook parte dalla panchina per la prima volta: “Pronto a fare tutto ciò che mi si chiede”

Nuovo match e nuova sconfitta per i Los Angeles Lakers, che nella notte hanno perso contro Minnesota. Ma il momento da evidenziare in questo confronto, è stata la partenza dalla panchina da parte di Russell Westbrook, qualcosa che non accadeva dalla sua stagione da rookie. In ogni caso, il play ha ricevuto solo complimenti da coach e compagni di squadra, a partire da LeBron James:

“È stato fantastico. È stato eccellente per tutta la partita.”

Il play ha trascorso 33 minuti in campo, durante i quali ha siglato 18 punti, 8 rimbalzi, 3 assist, ma anche 5 palloni persi: 6/17 al tiro di cui 1/4 da 3 punti e 5/10 al tiro libero. Questo il commento dello stesso Westbrook:

“Sin dal primo giorno, sono sempre stato pronto a fare tutto il necessario per la squadra. Sacrificherò tutto ciò che deve essere sacrificato, elementi del mio gioco come ho fatto per anni per soddisfare le richieste degli allenatori, e continuerò a farlo.”

Darvin Ham ha detto di aver parlato con Westbrook diverse volte durante l’estate di un ruolo da sesto uomo:

“Russ, tanto di cappello a lui ancora una volta. Ha mostrato il tipo di impatto che può avere in quel ruolo di sostituto e nel rafforzare la nostra panchina: non si tratta solo di entrare e cercare di tenere le cose a posto, ma di entrare e fare un salto di qualità. Quindi è stato fantastico in quel ruolo stasera. E non vedo l’ora di vederlo più spesso in quel ruolo quando inizieremo a recuperare altri giocatori.”

Il numero 0 ha detto che ha dovuto apportare alcune modifiche alla sua routine per essere pronto a scendere in campo all’interno della second unit. Per non raffreddarsi, lo abbiamo visto in bicicletta prima del suo primo ingresso in campo. Westbrook ha continuato così:

“In realtà non sono scontento del modo in cui abbiamo giocato stasera. La nostra energia era nella giusta direzione, di questo ne sono felice. E penso che sia importante riavere AD e recuperare altri giocatori per portare a termine le cose per bene. Ma nel frattempo, nessuno si sentirà dispiaciuto per noi. Dobbiamo trovare un modo per combattere e tornare alla vittoria.”

Ora non resta che attendere Anthony Davis , già assente ieri sera per problemi alla schiena. Prossima occasione di vittoria per i Lakers, contro i Nuggets allo Staples Center.

