NBA, Barack Obama e Charles Barkley tra i possibili acquirenti dei Phoenix Suns

È ormai noto che, a seguito dello scandalo che ha visto coinvolto il proprietario dei Phoenix Suns Robert Sarver e la sua conseguente sospensione, la franchigia stia cercando dei nuovi investitori che possano sostituirlo. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Bill Simmons nel suo podcast ci sarebbe anche Barack Obama tra i possibili acquirenti.

Da sempre grande tifoso NBA, l’ex presidente non ha mai nascosto l’amore per il gioco e sempre più spesso il suo nome è comparso affianco a quello di grandi giocatori: che sia nel corso di un intervista, per una partita speciale o in occasione di una collaborazione di partnership con i progetti legati alla lega.

Ora però le cose sembrano farsi serie: nel corso di un’intervista Charles Barkley ha affermato che avrebbe preso in considerazione l’idea di unirsi al gruppo di investitori dei Suns qualora Obama lo avesse chiamato per proporli l’affare. Nonostante all’inizio della conversazione lo stesso Barkley avesse espresso una mancanza d’interesse ad essere un proprietario parziale della franchigia per la quale ha militato per un quarto della sua carriera, pare che possa fare un’eccezione qualora il 44° presidente degli Stati Uniti fosse coinvolto.

“Se Obama mi chiamasse, diavolo, sì, ci starei. Ho così tanto rispetto e ammirazione per quel ragazzo”

"If @BarackObama called me, hell yeah I'd buy the Suns." —Charles Barkley on potentially becoming an NBA owner pic.twitter.com/zINYiPjHXS — The Ringer (@ringer) October 26, 2022

“Sono molto ben pagato, ma non ho 4 miliardi di dollari da solo. Non sprecherò un sacco di soldi per il 5% solo per dire d’essere proprietario di una squadra. Il mio ego non mi dice ‘Sono uno dei proprietari dei Suns, ho speso 20 milioni e ora possiedo una percentuale’. Probabilmente preferirei tenermeli quei 20 milioni”

Chissà se una figura carismatica come Barack Obama riuscirà a convincere una delle bandiere di Suns ad unirsi al gruppo, un giocatore che è iconicamente legato a Phoenix grazie numerosi riconoscimenti vinti quando ne ha indossato la canotta dal 1992 al 1996.

