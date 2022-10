Phoenix Suns, Monty Williams: “Devin Booker giocatore più completo dell’NBA”

Monty Williams, coach dei Phoenix Suns, spende parole importanti nei confronti di Devin Booker dopo lo splendido inizio di stagione della guardia #1 della sua squadra.

Booker leader di Phoenix nei fatti: gli elogi del coach Suns

Il giocatore sta registrando medie di 32.5 punti conditi da 3.0 rimbalzi e 5.8 assist e nonostante la stagione sia ancora molto lunga le cifre lo proiettano tra i futuri candidati al premio di MVP.

“In questo momento probabilmente è il giocatore più completo della lega”

Parole incoraggianti quelle raccolte da Gerald Bourguet, reporter di PHNX Sports, che fanno eco a statistiche importanti: Booker, infatti, sta tirando con il 53% dal campo, 48% da tre e l’88% ai liberi. I 32.5 punti per partita sono al momento la media più alta mantenuta dal talento ex Kentucky che sta contribuendo significativamente al buon inizio della squadra.

La scorsa notte ha guidato i Suns alla vittoria sui Golden State Warriors inanellando la terza partita consecutiva con oltre 30 punti (33 nella sconfitta contro Portland, 35 nella vittoria contro i Clippers e 34 contro Golden State) e facendo espellere per la prima volta in carriera Klay Thompson dopo che i due avevano battibeccato per l’intero incontro.

