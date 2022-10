NBA, Jayson Tatum: “Siamo ancora all’inizio ma l’MVP è un obiettivo”

I Boston Celtics hanno iniziato la loro stagione in maniera perfetta con 3 vittorie in 3 partite. La scorsa notte hanno regolato i Magic, ma chiaramente non è stata una partita facile dato che la compagine della Florida è rimasta a contatto per tutto l’incontro. Boston non è mai riuscita a prendere un vantaggio di oltre 9 punti e per quasi tutta la partita c’è stato un divario di un possesso o due. Ci è voluto un grande Jayson Tatum per fare la differenza, con l’aiuto di un ottimo Derrick White . L’ala ha registrato una grande prestazione con 40 punti, 8 rimbalzi e 2 stoppate. Abbastanza per posizionarsi già come un serio contendente per il trofeo MVP:

“Siamo ancora all’inizio, ma il trofeo MVP è sempre stato un obiettivo. Quando ero un ragazzino, andare in NBA non era affatto quello che volevo. Quello che volevo era essere campione, avere tutti gli onori ed i premi esistenti… e il trofeo MVP è ovviamente in cima alla lista.”

Dopo 3 partite, Tatum ha già totalizzato 104 punti. Mai nella storia un Celtic aveva segnato così tanto nelle prime 3 partite della stagione da quando il record era detenuto da Larry Bird con 96 punti. Momento importante del match, quando Jayson Tatum ha deciso di affrontare nel 3° quarto, Paolo Banchero, facendo un cambio difensivo direttamente su di lui:

“È così che mostri rispetto all’avversario. Non ho intenzione di risparmiare nessuno. Affronto tutti. Che abbia 19 o 30 anni, deve essere sfidato. Nessuno è stato gentile con me il primo anno.”

Leggi Anche

NBA, Doc Rivers preoccupato dopo la terza sconfitta di Phila

Risultati NBA, Dallas demolisce Memphis, Phila ancora KO, vittorie per Miami e Boston