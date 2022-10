Rudy Gobert ‘interrogato’ su Wembanyama: “Non verrà in NBA per fare bella figura, ma per vincere”

La scorsa notte, Rudy Gobert ha affrontato per la prima volta gli Utah Jazz. L’ex compagine del francese, nonostante la vittoria, è data come possibile squadra in corsa per la prima scelta del prossimo Draft. La franchigia di Salt Lake City potrebbe accogliere un altro giocatore francese, Victor Wembanyama, tra pochi mesi, dovessero tankare in maniera legittima, anche per evitare ogni provvedimento annunciato da Adam Silver.

In questa occasione, i giornalisti che seguono i Jazz hanno voluto saperne di più sul pivot dei Metropolitans, interrogando direttamente Rudy Gobert, centro che lo segue da vicino da ormai diverso tempo:

“È qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Sono entusiasta di vederlo crescere e vedere cosa diventerà. Ma penso che possa essere unico. Un giocatore che il mondo non ha mai visto, quindi è eccitante.”

Quando gli viene chiesto di descrivere il suo gioco, Rudy mette in evidenza il suo stato d’animo:

“Non sono uno scout, ma è più grande di me fisicamente, ha più apertura alare. Può controllare la partita e sa passare la sfera. Ma vuole anche difendere. Vuole essere un ottimo difensore. E vuole solo vincere. Questo è ciò che mi piace di lui. Non verrà qui per fare bella figura in campo, ma gioca per vincere ed è un bravo ragazzo.”

