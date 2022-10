NBA, Kevin Durant pronto a sfidare Zion Williamson: “È un giocatore unico”

Le ore che precedono il battesimo della stagione NBA 2022-2023 si riducono e l’attesa non fa altro che crescere. Nel novero delle partite più attese, benché non inserita nel palinsesto della opening night per limitare la dispersione degli ascolti, vi è certamente la sfida tra Brooklyn Nets e New Orleans Pelicans, che andrà in scena nella notte tra mercoledì e giovedì al Barclays Center.

Per l’occasione, dunque, l’esperienza e il talento dei nuovi Big Three dei Nets affronteranno Zion Williamson, C.J. McCollum e tutta la sfacciata imprevedibilità dei Pelicans, in una sfida che promette certamente spettacolo. Non a caso, scongiurato in tempo utile lo spettro di una possibile assenza di Williamson, è stato proprio Kevin Durant a sottolineare l’altissimo profilo dell’incontro, spendendo parole di stima in favore della stella avversaria:

“L’eventuale assenza di Zion Williamson non sarebbe stata onestamente una notizia piacevole. New Orleans avrebbe senz’altro perso del potenziale, ma, parlando da appassionato e non da giocatore, la NBA ha bisogno della salute e della continuità di Williamson. È un giocatore unico nel suo genere; non si è mai visto un ragazzo con quel corpo saltare con così tanta agilità. Zion è dannatamente esplosivo e, nonostante non abbia un’altezza pari a quella dei lunghi, domina senza mezzi termini nei pressi del ferro e nel gioco aereo. Ciò che mi impressiona più di ogni altro aspetto è la sua coordinazione, straordinaria soprattutto quando il ragazzo esprime il suo gioco alla massima velocità”.

Conclude KD:

“Sa segnare rapidamente, frugare con grande fisicità tra le palle vaganti e avvicinarsi a canestro in ogni momento. Dovremo essere bravi a tagliarlo fuori prima che stacchi i piedi da terra, costringendolo spesso a giocare nello stretto. L’unica barriera tra Zion e la gloria è la salute fisica; quando troverà un po’ di continuità in campo, tradurrà in numeri e vittorie tutto il suo potenziale esorbitante”.

