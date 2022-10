Derrick Rose e RJ Barrett su Wembanyama: “Sembra un giocatore che crei su NBA 2K: è irreale!”

Gli Stati Uniti hanno potuto vedere Victor Wembanyama al lavoro e probabilmente non si aspettavano un prototipo di giocatore di quel tipo. C’è stato molto clamore attorno al francese dopo le due partite di Las Vegas contro il Team Ignite. Tutti gli atleti NBA sono rimasti stupiti. Dopo Kevin Durant, LeBron James e Stephen Curry, anche Derrick Rose e RJ Barrett hanno evidenziato il talento del fenomeno francese. Queste le parole di Barrett a riguardo:

“È irreale. Sembra un giocatore di 2K, quando vuoi creare un colosso e vuoi che faccia tutto il possibile in campo… lui lo fa nella vita reale. Quindi è pazzesco. E poi vedere come ha fatto un’altra partita da 36 punti (dopo quella da 37 punti poche ore prima, ndr), è davvero sbalorditivo. È irreale. Ne sentivo parlare da un po’, ma è difficile valutarlo finché non lo vedi giocare qui. Ha sicuramente fatto una buona prima impressione.”

NBA, le parole di Derrick Rose

D-Rose, che è stato compagno di squadra di Kristaps Porzingis, afferma che il francese “si muove in modo diverso”. Per lui è più vicino a un Kevin Durant , ma con 15 centimetri in più:

“KD era il modello per i giocatori di 2.08 metri, ma un ragazzo di 2.23-25 metri, è il nuovo modello per i ragazzi così alti. Il modo in cui si muove è impressionante: si muove in campo come se fosse KD. Non abbiamo mai visto un ragazzo di quella taglia muoversi così alla leggera. Ed è abile, forte. Poi c’è anche il suo senso del gioco, non l’ho mai visto. Penso che abbia l’atteggiamento per fare bene. E difende. Vuole essere grande in tutti i sensi. Ha qualcosa di speciale.”

