FIP, il presidente Gianni Petrucci si sbilancia: “Paolo Banchero è vicino alla Nazionale”

Dopo la notevole corsa ai recenti Campionati Europei, aver superato una delle maggiori forze del torneo (la Serbia di Jokic) ed essersi dovuti arrendere in semifinale solo alla Francia all’overtime, la nazionale di basket italiana non vuole fermarsi qui. Molto valida infatti è la suggestione che vede Paolo Banchero vestire la maglia azzurra della Nazionale in un futuro prossimo, così come ci fa intuire il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci.

La prima scelta degli Orlando Magic all’ultimo NBA Draft ha delle chiare origini italiane così come il doppio passaporto, che ha scelto di avere di recente. Petrucci rincara la dose:

“La chance che possa vestire la maglia azzurra è reale. Recentemente si è anche fatto una foto con la maglia della nostra Nazionale. Speriamo di poter avere con noi ai Mondiali”

Paolo Banchero in azzurro? La FIP ci crede

Nonostante il notevole Europeo e la cocente eliminazione ad un passo dalle finali, il basket italiano è ancora in piena azione. In palio infatti le gare di qualificazioni al Campionato Mondiale del 2023, che si terrà tra Filippine, Indonesia e Giappone a partire dal prossimo 25 agosto. Inutile dire che l’aggiunta a roster di Paolo Banchero non farebbe che proiettare le potenzialità della Nazionale verso l’alto, in virtù di un roster che nonostante l’assenza di Danilo Gallinari ha dimostrato di essere uno dei più competitivi del vecchio continente.

Petrucci Continua: