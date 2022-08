EuroBasket 2022, presentato ufficialmente il roster dell’Italia negli studi di Sky

Dopo il brutto infortunio occorso a Danilo Gallinari e il conseguente richiamo di Tessitori, sono stati presentati ufficialmente i 12 azzurri – nella conferenza stampa organizzata negli studi di Sky a Milano a cui abbiamo partecipato – che prenderanno parte ai FIBA EuroBasket 2022.

Pozzecco: “Siamo dispiaciuti profondamente per Gallinari”

Il maggior numero di domande le riceve, ovviamente, il CT Gianmarco Pozzecco che offre una disamina su Antetokounmpo, i vari fenomeni presenti in questo Europeo e un piccolo pensiero per Danilo Gallinari:

“Sono già preoccupato di mio, già vivo con grande sofferenza tutto quello che accade quotidianamente, se mi concentro su Antetokounmpo sono uno s****zo. Capisco che l’appassionato sia focalizzato su di lui perché è affascinante come giocatore ma […] se dovessi iniziare a guardare dei video di Antetokounmpo andrei in depressione.”

Prosegue parlando anche del Gallo:

“L’unica cosa che ha senso dire è che siamo tutti dispiaciuti che Danilo non possa partecipare agli Europei. […] La considerazione che facciamo noi è vivere il dispiacere che abbiamo vissuto negli occhi del Gallo nel momento in cui aveva perso la speranza di partecipare agli Europei”

Datome e Melli in coro: “Conosciamo i nostri limiti, ma questo ci da più forza”

Gigi Datome intervenuto durante la conferenza stampa ammette:

“Penso che questa squadra sa di avere dei limiti, ma sa che giocando con atteggiamento, mentalità e coraggio si può fare qualcosa di grande. Avere questa consapevolezza ci aiuterà sicuramente nell’Europeo casalingo […] Dobbiamo vivere questo evento come qualcosa di unico, non dobbiamo darlo per scontato, perché l’ultimo c’è stato 31 anni fa. Giocheremo anche per il Gallo”

Prosegue in coro con il sardo anche Nicolò Melli:

“Siamo consapevoli dei nostri limiti e questo ci permette di costruire una nostra identità, esaltando quelle che sono le nostre qualità. Non siamo in condizione di aver paura delle altre squadre. Quindi andiamo con la faccia tosta e vediamo come andrà”

Bellissime anche le parole del Direttore Generale FIBA per i Media e i Servizi di Marketing Frank Leenders:

“È la vostra possibilità non solo di giocare a Milano, ma anche di ispirare una nuova generazione di ragazzi e ragazze che vedranno questo evento e invece di calciare un pallone, lo prenderanno in mano per giocare il vero sport”

Manca sempre meno all’inizio degli Europei e all’esordio dell’Italbasket che avverrà il 2 settembre contro l’Estonia al Forum di Assago.

