I Detroit Pistons hanno presentato la nuova maglia Statement Edition, caratterizzata dal fondo nero con due linee orizzontali -una blu e una rossa – sotto la sigla della città. L’idea è nata da…un tifoso scontento che, due anni fa, ha lasciato un lungo messaggio di lamentele in segreteria, dove chiedeva una maglia con del blu e del nero: due anni dopo il suo desiderio è stato esaudito.

Come nasce la nuova maglia Statement Edition dei Detroit Pistons

Era il novembre 2020 quando il 38enne Cochise Hardy – cittadino e tifoso dei Detroit Pistons – decise di chiamare la franchigia per lamentarsi. Scorrendo tra i vari tweet, Hardy notava che tutte le altre squadre presentavano le nuove maglie, mentre i suoi Pistons non davano segni di attività. Dopo aver trovato il numero su Google, Hardy si è attaccato al telefono per esprimere tutto il suo disaccordo.

Non ricevendo risposta, Cochise Hardy ha lasciato un messaggio in segreteria di circa un minuto dove chiedeva alla franchigia di creare maglie più cool, proponendo così l’idea di aggiungere del nero e del blu. La chiamata fu notata da qualche responsabile che, poco dopo, girò il contenuto a Tyrel Kirkham, vice-presidente del brand e delle strategie di marketing che prese seriamente in considerazione la proposta del tifoso.

“The fact that my words were put into perspective… that’s major!” The man with the statement🤝 @PlanetMarsEnte1 https://t.co/JZ3wxMp5dL pic.twitter.com/GndlbCyiNg — Detroit Pistons (@DetroitPistons) September 7, 2022

Due anni dopo il desiderio di Cochise Hardy è stato esaudito: fondo nero con due linee orizzontali blu e rosso, con quest’ultimo che richiama le maglie di riscaldamento dell’era Bad Boys. La maglia verrà utilizzata per due anni, con l’opzione per il terzo se dovesse avere successo. A dare la notizia a Hardy è stato proprio Kirkmham, come spiega il tifoso a The Athletic:

“Quando Tyler mi ha chiamato pensavo che fosse uno scherzo telefonico. Le maglie sono stupende, mi piace vincere ed essere figo mentre lo faccio perché questa è Detroit ed è quello che facciamo. Quando andiamo in giro, ci devono riconoscere: con queste maglie abbiamo uno swag diverso”

