Facundo Campazzo chiaro: “Voglio restare in NBA”

Ai Denver Nuggets, complice l’infortunio di Jamal Murray che gli ha garantito più minuti e visibilità, Facundo Campazzo sembra aver trovato la propria dimensione e non è pronto a rinunciarvi. Libero sul mercato, l’argentino sente ora le sirene dall’Europa ma ha un unico pensiero in testa.

Di seguito le dichiarazioni del giocatore al quotidiano La Nación:

“Voglio restare in NBA penso di aver dimostrato di potermela giocare quando sono al meglio, ho fiducia e mi sento parte della rotazione. Di fatto sono sceso in campo da titolare ai miei primi Playoff, eccezion fatta per una partita e ho giocato molto in regular season. Con questo non sto dicendo ‘no’ al Real Madrid, ma la mia attenzione e le mie energie sono concentrate sulla NBA, che è la mia prima opzione.”