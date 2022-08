NBA, i San Antonio Spurs torneranno all’Alamodome: possibile record storico in arrivo?

Secondo le indiscrezioni raccolte da Jordan Howenstine, i San Antonio Spurs giocheranno la partita casalinga del prossimo 13 gennaio all’Alamodome, storica arena utilizzata dalla franchigia texana dal 1993 al 2003. L’iniziativa in questione, promossa dalla dirigenza con chiari intenti celebrativi, permetterà agli Spurs di festeggiare il cinquantesimo anniversario di permanenza in NBA nel palazzetto in cui Popovich, Robinson, Duncan e compagni vinsero il primo celebre titolo del 1999.

L’Alamodome, normalmente utilizzato per concerti, incontri pugilistici ed anche partite di football americano, vanta una capienza massima di 40 000 spettatori, ma sarà eccezionalmente ampliato, conformandosi all’unicità dell’evento, al fine di ospitare più di 65 000 persone. Considerando che il record ogni epoca di presenti ad una partita NBA (62 046) fu registrato nel 1998 per l’ “ultima” di Michael Jordan ad Atlanta, la caratura del futuro avversario degli Spurs potrebbe aiutare ad infrangere tale primato.

