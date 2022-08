NBA Christmas Day 2022, Nikola Jokic trova spazio per i Nuggets a Natale: sfida ai Suns

L’assenza dell’MVP in carica dalla scorsa edizione del NBA Christmas Day 2021 aveva fatto storcere un po’ il naso destando perplessità tra tifosi e addetti ai lavori. Stando alle prime indiscrezioni circa il calendario, ancora in attesa di conferma, la lega sembra aver corretto il tiro. Nikola Jokic e i Denver Nuggets, scrive infatti Mike Singer del Denver Post, ospiteranno alla Ball Arena i Phoenix Suns di Chris Paul, Devin Booker e DeAndre Ayton.

NBA Christmas Day 2022: ecco le anticipazioni sul programma delle partite

Si tratta della terza sfida svelata delle cinque in programma nel giorno di Natale, come da tradizione ormai consolidata. Va ad aggiungersi a Lakers vs. Mavericks e Warriors vs. Grizzlies. Nelle prossime ore, ad ogni modo, conosceremo il calendario completo della stagione regolare, con tutte le 1230 partite.

