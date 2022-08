NBA, Jason Williams sceglie LeBron James come GOAT

Jason Williams è stato uno dei giocatori più eclettici e spettacolari della prima decade degli anni 2000, incantando i parquet della lega con le sue abilità da passatore. Il playmaker è stato chiamato a dire la sua nel dibattito GOAT, e ha spiegato le motivazioni per cui ha scelto LeBron James, come migliore di sempre.

“Scelgo LeBron nel dibattito GOAT. Questo perché guardando entrambi i giocatori e le loro azioni in campo, bisognerebbe tenere conto delle difese che dovevano affrontare. Parlando di Jordan, quando si trovava ad attaccare dall’ala del campo, doveva occuparsi solamente del difensore che aveva davanti, che solitamente non aveva possibilità di competere con MJ senza un aiuto. Il difensore doveva attendere un compagno in arrivo dall’altro lato del campo.”

“Adesso, quando LeBron si trova sull’ala del campo, deve fronteggiare il suo difensore principale, oltre a tenere conto del difensore in post basso e di quello sul gomito. Spesso è stato criticato per non aver tirato in momenti clutch, ma credo che le sue scelte siano quasi sempre state giuste. Liberare un compagno piuttosto che prendersi un tiro difficile non è una cattiva scelta.”