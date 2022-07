La NBA è pronta a far pagare una multa di 500mila dollari a Joe Lacob, il proprietario dei Golden State Warrios, per aver definito la luxury tax “molto ingiusta”. Il numero uno degli Warriors aveva criticato questo sistema della lega durante un suo intervento a una puntata di un podcast, con la sua squadra che – dopo i 69 e i 170 milioni delle due stagioni passate – dovrà pagare 181 milioni per la 2022-2023. Il tutto mentre NBA e NBPA si stanno riunendo per un nuovo contratto collettivo di lavoro.

ESPN Sources: The NBA has fined Golden State Warriors owner Joe Lacob $500,000 for his recent comments on the Point Forward Podcast discussing the league’s collective bargaining talks, which included Lacob describing the league’s luxury tax system as “very unfair.” — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 21, 2022

Joe Lacob e la luxury tax: “Un multa davvero ingiusta”

Intervenuto al podcast Point Forward di Andre Iguodala, il proprietario degli Warriors ha parlato della luxury tax, criticando questo sistema della NBA, definendolo ingiusto perché grava troppo sulle casse delle squadre, come trapela dalle sue parole:

“Sfortunatamente la cosa più difficile di tutte la gestione della luxury tax. Questa settimana ero a New York per gli incontri con i sindacati. Faccio parte della commissione e ovviamente la lega vuole che tutti abbiano una possibilità e, in questo momento, c’è qualcosa là fuori che fa credere che ‘il libretto degli assegni’ a vincere. Secondo loro abbiamo vinto perché abbiamo il maggior numero di stipendi nella nostra squadra”

Prosegue così nella sua critica alla luxury tax:

“La verità è che abbiamo solo 40 milioni di dollari in più rispetto alla luxury tax. Non è poco, ma non è una cifra enorme. In totale siamo sopra di 200 milioni di dollari, perché la maggior parte è costituita da questa incredibile tassa penale sul lusso. E ciò che considero ingiusto, e lo dirò in questo podcast, spero che arrivi a tutti coloro che stanno ascoltando. Ovviamente è un’autocritica per me dirlo, ma penso che sia un sistema molto ingiusto perché la nostra squadra è costruita da… tutti i primi otto giocatori sono stati scelti dalla squadra”

