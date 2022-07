NBA, Golden State Warriors interessati a Kevin Durant

È inevitabilmente il nome sulla bocca di tutti: Kevin Durant e la sua richiesta di essere ceduto hanno scatenato il panico tra gli addetti ai lavori NBA, tutti concentrati sul preparare un pacchetto per convincere il #35 (e soprattutto i Nets) a vestire la propria canotta.

Tra le tantissime squadre che sono interessate a KD, nelle ultime ore ce n’è una che ha davvero fatto scalpore perché si tratterebbe di un incredibile ritorno. Stiamo parlando dei Golden State Warriors, dati da Marc J. Spears come “interessati” all’affare:

It’s no surprise to me that Warriors have interest in Kevin Durant, according to sources. So does more more than half the league. It’s KEVIN DURANT. You better make the call if you’re an NBA GM. It’s KEVIN DURANT.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) July 3, 2022