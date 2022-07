Mercato NBA, i San Antonio Spurs si assicurano Isaiah Roby

Con la free agency NBA ora in fase di stallo in attesa dell’eventuale trade per Kevin Durant, non mancano però i movimenti minori. E’ notizia di poche ore fa l’unione tra i San Antonio Spurs e Isaiah Roby, da poco tagliato da OKC. La franchigia texana ha infatti reclamato il suo contratto, regalando così a coach Popovich un centro dal discreto potenziale.

The Spurs claimed Isaiah Roby on waivers, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 5, 2022

Con i Thunder Roby ha chiuso la stagione con 10.1 punti e 4.8 rimbalzi di media, oltre al 44% da tre. Numeri che fanno ben sperare, nonostante siano da contestualizzare a degli Oklahoma City Thunder in pieno sviluppo dei proprio prospetti. E’ in virtù di questo lo stesso Roby è stato tagliato dalla sua ormai ex squadra, visto il roster che si è arricchito di tre nuovissimi giocatori arrivati dal Draft.

Isaiah Roby agli Spurs di coach Pop

Nonostante il diverso Hype tra i nuovi arrivati in casa OKC, quella di Roby può essere una buona firma per un team che sta cercando di valorizzare i proprio giovani. Con l’arrivo del 24enne e la già assicurata firma di Gorgui Dieng, i San Antonio Spurs devono ora solamente mettere sotto contratto i propri rookie per arrivare al roster completo di 15 giocatori.

