I Jazz tagliano Juancho Herangomez. Ne dà notizia Shams Charania di The Athletic, in coppia con Tony Jones, il beat writer di Utah per conto della testata. Passata la data del 30 giugno, qualora fosse rimasto a roster, il giocatore spagnolo avrebbe visto garantito appieno il suo contratto per la stagione NBA 2022-2023 (valore complessivo 7.3 milioni di dollari).

