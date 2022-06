Mercato NBA, i San Antonio Spurs pronti a tagliare Danilo Gallinari

Potrebbe durare davvero poche ore la permanenza di Danilo Gallinari ai San Antonio Spurs. Approdato in Texas all’interno della trade portata a termine dai texani con gli Atlanta Hawks – che ha permesso a Dejounte Murray di accasarsi alla franchigia della Georgia – l’italiano sembra essere già sul punto di partenza.

Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski – insider di ESPN – gli Spurs dovrebbero tagliare nelle prossime ore il Nazionale italiano che a questo punto avrebbe l’opportunità di scegliere la prossima destinazione NBA in tutta libertà. Si tratterebbe dell’ultimo contratto di livello negli States per il nativo di Graffignana.

After officially completing trade with Hawks today, the Spurs are expected to waive F Danilo Gallinari, sources tell ESPN. As a free agent, Gallinari will be able to choose among contenders in both conferences.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022