Heat: nessun incontro con Jalen Brunson al via della free agency mercato NBA

Jalen Brunson sembra destinato ai New York Knicks e anche altre squadre potenzialmente interessate devono fare i conti con il deciso pressing dei bluarancio. Nelle ultime ore Chris Haynes di Yahoo Sports aveva citato Mavericks, Knicks e Heat tra le squadre cui l’ex Vilanova avrebbe garantito un incontro al via della free agency 2022 (mezzanotte italiana tra 30 giugno e primo luglio).

Gli Heat si sfilano dalla corsa a Jalen Brunson

L’insider Tim Reynolds, ex Associated Press storicamente vicino alle vicende di Miami e dintorni, ha smentito che la franchigia della Florida abbia in programma un meeting con il giocatore, precisando che ‘non è mai stato in agenda”.

Tutte le news dalla free agency NBA 2022