NBA, Gary Payton II: “Voglio assolutamente restare a San Francisco”

Dopo aver festeggiato a dovere la conquista del titolo NBA, i dirigenti dei Golden State Warriors dovranno affrontare moltissime questioni delicate durante la post season. Una di queste è il rinnovo del contratto a Gary Payton II, protagonista a sorpresa durante la grande cavalcata nei playoff.

Dopo essere stato tagliato ad inizio stagione, Payton è stato successivamente reintegrato in roster con un contratto annuale di 350 000 dollari. Tuttavia, le sue prestazioni si sono rivelate decisive per la vittoria finale. Per questo motivo, la dirigenza di Golden State non ha alcuna intenzione di cederlo.

Anche lo stesso giocatore ha rimarcato in un’intervista la sua volontà di rimanere:

“Voglio assolutamente rimanere a San Francisco. Questa squadra è come una famiglia per me. Il mio obiettivo è quello di conquistare un altro titolo durante la prossima stagione.”

Nessun dubbio dunque da parte di Payton. Secondo alcune indiscrezioni, si starebbe trattando per raggiungere un accordo di un contratto quadriennale a 10 milioni di dollari a stagione. Cifre importante da non sottovalutare in alcun modo. Staremo a vedere se la franchigia riuscirà ad accontentare la volontà del giocatore.

Nel frattempo, anche Stephen Curry si è espresso in merito alla questione:

“Non voglio che vada da nessuna parte, devo avere qualcuno che mi difenda durante le partite.”

Leggi anche:

Mercato NBA, trade sull’asse Denver Washington: Will Barton agli Wizards con Monte Morris

Mercato NBA 2022: chi ha ricevuto la qualifying offer? Il quadro dei restricted free agent

NBA Summer League 2022, il roster dei Los Angeles Lakers