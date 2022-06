Taurean Prince e i Minnesota Timberwolves continueranno a camminare sulla stessa strada: il giocatore, infatti, ha firmato un’estensione contrattuale di due anni a 16 milioni di dollari. Una bella notizia per i TWolves che potranno fare affidamento su un elemento importante come l’ex Nets nelle rotazioni in vista della prossima stagione.

Minnesota Timberwolves F Taurean Prince has agreed on a two-year, $16 million contract extension, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2022

Taurean Prince-TWolves, i dettagli del rinnovo

Come riporta l’insider NBA Adrian Wojnarowski, Tauren Prince ha rinnovato con i Minnesota TWolves: estensione contrattuale di due anni da 16 milioni di dollari: il secondo anno, però, non sarà garantito. Fondamentale per trovare l’accordo tra le due parti il gradimento del giocatore per l’atmosfera dello spogliatoio. Nella stagione appena terminata, Prince e i suoi compagni hanno riportato Minnie ai Playoff, traguardo che mancava da tre anni.

Alla prima stagione con la maglia di Minnesota, Taurean Prince ha giocato 69 partite in quest’ultima stagione registrando una media di 7.3 punti, 2.5 rimbalzi e 1.0 assist. L’ex giocatore di Cleveland si unisce a Patrick Beverley nel firmare l’estensione contrattuale in questa offseason: gesto molto apprezzato dal presidente delle operazioni di basket dei Timberwolves Tim Connelly e dall’allenatore Chris Finch, che vede Prince come un elemento importante per la sua squadra.

