Come confermato da ESPN e The Athletic, James Harden ha declinato l’opzione da 47.3 milioni di dollari presente sul suo contratto con i Philadelphia 76ers per la stagione NBA 2022-2023. L’obiettivo primario è quello di garantire flessibilità e spazio di manovra alla franchigia, dunque ogni scenario resta aperto al momento. Sul tavolo anche la possibilità di un accordo più breve e dunque meno vincolante per le parti coinvolte.

