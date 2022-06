Mercato NBA, gli Spurs cercano la trade con Atlanta: coinvolto Gallinari

Ore caldo sul mercato NBA con i San Antonio Spurs particolarmente attivi. Secondo quanto riporta il giornalista Zach Klein, la franchigia texana sarebbe sul punto di scambiare Dejounte Murray con Atlanta. Il pacchetto messo sul tavolo dagli Hawks sarebbe composto da Danilo Gallinari più una serie di scelte future al primo giro nei prossimi Draft.

Ricordiamo che il contratto di Gallinari è garantito per 5 milioni dei 21.4 in contratto. Dovesse rimanere all’interno di un roster NBA anche dopo il 29 giugno ecco che l’italiano vedrebbe il totale garantito interamente. Dall’altra parte, Murray ha ancora un paio di anni di contratto per complessivi 34 milioni di cui 16.6 nella stagione 2022-2023 e 17.7 nella successiva.

In talking with multiple sources around the NBA, many believe Hawks on verge of trading for San Antonio's All-Star guard Dejounte Murray – However, it's looking like John Collins is not part of deal. Would be Gallo & multiple 1st round picks. Spurs prepping for future & '23 draft

— Zach Klein (@ZachKleinWSB) June 27, 2022