Draft NBA 2022: Wojnarowski anticipa le prime tre scelte?

Ogni anno che passa l’attesa per il Draft NBA si vive in modo diverso. Per Adrian Wojnarowski di ESPN l’evento rappresenta l’occasione per dare sfoggio del suo ruolo di insider di riferimento, anche a costo di qualche azzardo.

Wojnarowski e il Draft NBA 2022: un bel gioco dura poco?

A 12 ore dal Draft NBA 2022 ecco come si delinea, il podio con le prime tre scelte assolute. Il fatto che si sia sbilanciato Woj lascia ipotizzare che, al di là di ogni ragionevole dubbio, questa sia ben più di un’indiscrezione.

1. Jabari Smith Jr. (Orlando Magic)

2. Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

3. Paolo Banchero (Houston Rockets)

Leggi anche:

I 23 giocatori invitati alla Green Room del Draft NBA

Mercato NBA 2022, Player option: il quadro aggiornato

Paura per Vince Carter: ladri in azione nell’abitazione di Atlanta