Shareef O’Neal giocherà la Summer League NBA 2022 con i Lakers

Era tra gli eleggibili al Draft NBA 2022 e – nonostante non sia stato chiamato sul palco del Barclays Center – Shareef O’Neal avrà la chance di mettersi in mostra nell’imminente Summer League NBA.

Sulle orme di papà Shaq, opportunità a tinte gialloviola

Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, il ragazzo ha infatti trovato l’accordo con i Los Angeles Lakers per un posto nel roster che disputerà la Summer League 2022, in programma dal 7 al 17 luglio a Las Vegas. Aveva già svolto dei provini con la squadra nei giorni scorsi.

