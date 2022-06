NBA, paura per Vince Carter: ladri in azione nell’abitazione di Atlanta

Le ultime ore saranno state sicuramente dure per l’ex giocatore NBA, Vince Carter, il quale ha subito un furto nella sua casa ad Atlanta.

Secondo quanto riportati dagli agenti di polizia, sono state ritrovate due armi da fuoco e una somma di denaro vicina ai sedicimila dollari; Carter ha spiegato che questi soldi non sono altro che una piccola porzione dei centomila dollari che teneva in una borsa per particolari evenienze.

Furto a casa di Vince Carter: il sospettato è ancora ignoto

A scoprire il furto è stata la moglie del cestista, Sondi Carter, che è riuscita a nascondersi in un armadio con i due figli, e a chiamare la polizia. Gli agenti però, sono riusciti solamente ad intravedere un uomo fuggire in un SUV nero, e una finestra rotta nell’entrata della casa.

Nel resoconto fatto dalla polizia, è stato specificato come, delle due armi ritrovate, una appartenesse a Vince Carter stesso, mentre è probabile che l’altra appartenga al sospettato.

Gli agenti non sono ancora riusciti ad identificare un sospettato, anche se sono state ritrovate impronte digitali sulla scena del crimine. Nel frattempo, Vince Carter, al lavoro come analista NBA per ESPN, ha preferito evitare qualsiasi dichiarazioni in merito all’accaduto.

