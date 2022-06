NBA Draft 2022, Jaden Ivey: “Non ho avuto contatti con i Kings”

I giocatori della classe Draft 2022 si apprestano a vivere le ore più importanti della propria carriera finora, e tra questi vi è anche Jaden Ivey.

La guardia che tanto ha stupito con la maglia di Purdue, è universalmente riconosciuto come la migliore guardia della sua classe, e con molte probabilità, finirà alla scelta numero quattro. Qui troverà ad attenderlo i Sacramento Kings, con cui però il cestista non sembra aver avuto contatti.

“Non ho parlato in alcun modo con i Kings. Non ho nessun problema con loro, ma il mio programma pre-Draft è stato organizzato dai miei agenti, hanno pianificato tutto loro”

Se da una parte i Kings hanno dichiarato di essere disposti a scambiare la propria scelta al giusto prezzo, dall’altra l’unica squadra interessata sembrano essere i New York Knicks, privi di pezzi interessanti da offrire come contropartita.

Jaden Ivey nel frattempo ha svolto dei workout per gli Orlando Magic e i Detroit Pistons, detentori della scelta numero cinque.

“In ogni workout svolto, ho dato il meglio di me e credo di aver mostrato alle squadre di cosa sono capace. Durante la primavera ho lavorato per migliorare il mio tiro dalla media, è qualcosa su cui voglio lavorare sempre di più. So quali sono gli aspetti del mio gioco da migliorare.”