Mercato NBA, scambio di scelte tra Lakers e Orlando

Alla ricerca di un scelta al secondo giro del Draft attuale, i Los Angeles Lakers hanno di fatto chiuso una trade con gli Orlando Magic. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, i californiani hanno ottenuto la 35a scelta del Draft in cambio di una pick al secondo giro del 2028 insieme ad una parte cash.

I Lakers hanno preferito ottenere una scelta al secondo giro per motivi prettamente finanziari, poiché non legati da rookie scale contract e avere flessibilità. A questo punto, i Magic hanno ancora la 1a e la 32a scelta.

The Los Angeles Lakers acquired Orlando's pick at No. 35 for a future second-round pick and cash, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 23, 2022