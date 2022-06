Draft NBA 2022, Cleveland acquisisce la 49ª scelta da Sacramento

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, i Cleveland Cavaliers, già detentori delle scelte numero 14, 39 e 56, hanno acquisito anche la quarantanovesima scelta assoluta dai Sacramento Kings in vista del Draft di questa notte, cedendo in cambio ai californiani i diritti sportivi di Sasha Vezenkov.

Cleveland is acquiring Sacramento's pick at 49 in tonight's NBA draft for the rights to Sasha Vezenkov, sources tell ESPN. Vezenkov, 26, was a first-team All-EuroLeague forward this season. He was the 57th pick in the 2017 NBA Draft.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 23, 2022