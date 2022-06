Mercato NBA, PJ Tucker e Eric Gordon fanno gola a molte squadre

In un mercato NBA che si presenta davvero scoppiettante, molti nomi sono quelli da tener d’occhio. Due di questi sicuramente PJ Tucker e Eric Gordon, profili che farebbero comodo a moltissime contender NBA.

Partendo dall’attuale giocatore dei Miami Heat, per molti addetti ai lavori la sua rinuncia alla player option da $7.4milioni con la franchigia della Florida non era affatto una sorpresa. Ciò non significa che il giocatore per forza lascerà gli Heat, anzi. Secondo i reporter PJ Tucker avrebbe già detto ai compagni che non gli dispiacerebbe rimanere a Miami, ma squadre come Philadelphia 76ers sono già pronte a fargli la corte. Sapendo che la squadra di Daryl Morey non è di certo spaventata dall’idea di muovere i suoi pezzi, ne vedremo sicuramente delle belle.

P.J. Tucker deciding to opt out was 100% expected. This does not mean he’s leaving Miami, source reiterated to AP. It’s likely Heat will fight to keep him, and Tucker made clear to teammates when season ended that he would like to be back.

A proposito di franchigie nient’affatto spaventate dall’idea di muovere i propri giocatori, le ultime parole del GM degli Houston Rockets Rafael Stone lasciano intendere un’estate texana più calda che mai.

“Siamo persone che non hanno paura e saremo aggressivi sul mercato. Ciò non significa che riusciremo a completare ogni affare, certe cose non possiamo controllarle. Ma di certo ce la metteremo tutta per quegli affari che sentiamo siano giusti. Siamo pronti a fare 5,000 chiamate se necessario e a considerare ogni possibile opzione”

Una dichiarazione d’intenti ben precisa, che sicuramente interesserà il veterano Eric Gordon, lontano dai piani di rebuild della squadra. L’ex Pelicans è nel mirino di molti team NBA dopo le sue egregie prestazioni ai Rockets (la scorsa stagione ha chiuso la regular season col 41.2% da tre e una media di 123.5 punti ogni 100 tiri tentati).

With the Rockets having three first round picks in the 2022 draft— Rafael Stone emphasized the team will be “aggressive”.

“We’re going to call everyone 5,000 times.”

— Chancellor Johnson (@ChancellorTV) June 21, 2022