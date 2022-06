Mercato NBA, incertezza riguardo il futuro di Bradley Beal

La stagione degli Washington Wizards è stata piuttosto deludente. Dopo un inizio di stagione ben augurante, la franchigia della capitale ha concluso l’annata al dodicesimo posto della Eastern Conference con un record di 35-47. Una delle ragioni di questo fallimento è sicuramente l’infortunio al legamento del polso sinistro che ha costretto Bradley Beal a saltare gli ultimi tre mesi di regular season.

A pochi giorni dall’inizio della free agency, il veterano della squadra è uno dei nomi più caldi del mercato. Secondo diverse indiscrezioni, il giocatore dovrebbe rimanere ancora a Washington per diversi anni. Tuttavia, non sono arrivate né conferme né smentite da parte del diretto interessato.

Gli Wizards hanno l’intenzione di offrirgli un contratto da circa 248 milioni di dollari complessivi nei prossimi cinque anni. Qualora Beal volesse cambiare squadra, il massimo a cui potrebbe ambire sarebbe un quadriennale da 184 milioni di dollari. A questo proposito, ecco come si è espresso:

“Ho ricevuto diverse offerte, ma non posso rivelare da chi siano pervenute. Io ho già scelto quale sarà il mio futuro e fra pochi giorni lo rivelerò. La città di Washington mi ha sempre mostrato affetto sin dalla mia stagione da rookie. Dopo undici anni posso ancora affermare che questo amore non è per nulla mutato.”

Le parole espresse da Beal sembrano confermare le indiscrezioni in merito alla sua permanenza a Washington. Non ci resta che aspettare l’inizio della free agency per scoprire quale sarà il suo destino.

