Questa notte si giocherà Gara 6 delle NBA Finals, con i Golden State Warriors che voleranno a Boston: una partita che si giocherà non solo in campo, ma anche sul piano mentale. Mentalmente i Golden State Warriors sono più forti, come dice Draymond Green visto che negli anni hanno affrontato una squadra – e soprattutto un giocatore – psicologicamente molto più tosto degli attuali Celtics: LeBron James.

Draymond Green: “LeBron il più intelligente che ho visto mettere piede in campo”

Durante la conferenza stampa di vigilia di Gara 6, Draymond Green afferma che, mentalmente, non sarà una partita difficile da affrontare, come invece lo era ai tempi della sfida con i Cavs di LeBron James:

“Giocare contro questi Boston Celtics non è lontanamente paragonabile ad affrontare mentalmente LeBron James, che probabilmente è il giocatore più intelligente che abbia mai giocato a questo sport. Loro sono talentuosi, veloci e forti fisicamente, la sfida mentale è nel saper leggere il loro gioco ma rispetto a quello che abbiamo visto in passato non è qualcosa di insormontabile: dire a livello psicologico è come giocare con LeBron è offensivo per lui e ti stai raccontando una bugia”

Draymond says the Celtics are talented, but it would be "disrespectful" to compare this series to what it was like mentally facing LeBron pic.twitter.com/MTXmW5JfT3 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 15, 2022

Affrontare LeBron era come giocare una partita a scacchi contro un computer, come prosegue il numero 23 degli Warriors:

“È come se stessi giocando una partita a scacchi con un computer, perché LeBron analizza ogni giocata in tempo reale nel suo cervello: è un’abilità di poche persone, non ci sono molti giocatori che in tre minuti trovano il modo di risolvere una partita. Questa è la forza di LeBron e affrontarlo è sempre difficile”

Marcus Smart è la mente dei Celtics

Il giocatore che, per certi versi, gli ricorda LeBron è Marcus Smart, che sempre secondo Draymond Green è la mente dei Celtics:

“Tra di loro c’è un giocatore che molto intelligente tatticamente, ed è Marcus Smart: è lui la mente della squadra, lo rispetto molto perché ammiro il suo IQ cestistico, ma non è assolutamente come LeBron. Come ho detto loro sono atletici e talentuosi, bisognerà batterli usando il cervello e noi sappiamo come fare”

