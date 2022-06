NBA, notte difficile per Curry: stop a un suo record personale

Nonostante una Gara 5 davvero complicata per Steph Curry, i Golden State Warriors superano 104-94 i Boston Celtics e si portano sul 3-2 in queste NBA Finals. La stella di Curry però non ha affatto brillato: 16 punti per lui, figli di un mediocre 7 su 22 dal campo di cui 0 su 9 da tre. Una prestazione sotto al par che non ha compromesso la vittoria dei suoi quanto piuttosto un suo record personale.

Per la prima volta nella sua carriera infatti, Steph Curry non è riuscito a segnare da tre in una partita di Playoff. Il suo 0 su 9 interrompe una striscia di 132 gare di post season con almeno una tripla, un record di continuità che durava dal 2013. La sua inaspettata inefficacia da tre ha poi messo fine a un’altra striscia, quella di 233 partite tra regular season e Playoff con almeno una tripla segnata. In questo caso, la serie di triple era attiva dal 8 novembre 2018.

That was the first time ever Steph Curry didn’t hit a three in a playoff game. pic.twitter.com/d68THwpcGp — Overtime (@overtime) June 14, 2022

Prima di questo match Curry, che veniva da una Gara 4 dominata con 43 punti e 7 triple, in questa serie viaggiava a una media di 6.25 triple segnate a partita.

