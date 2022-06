NBA, LeBron James: “Adoro Luka Doncic”

Questi playoff hanno definitivamente consacrato Luka Doncic come superstar della NBA. Lo sloveno ha guidato la sua squadra al raggiungimento delle finali della Western Conference, traguardo impronosticabile ad inizio stagione. I Mavs sono stati in grado di sconfiggere i superfavoriti Phoenix Suns nelle semifinali, per poi doversi arrendere al cospetto dei Golden State Warriors.

Intervenuto al podcast “The Shop”, il leader dei Los Angeles Lakers LeBron James ha commentato la ragione del suo apprezzamento nei confronti dell’ex giocatore del Real Madrid:

“Luka è in grado di controllare la partita. Non ha nemmeno bisogno di realizzare molti punti. Quando palleggia riesce a vedere spazi che un giocatore normale non sarebbe in grado di cogliere. Inoltre, utilizza in maniera eccelsa il pick-and-roll e anche in difesa è davvero migliorato in maniera esponenziale. Sono certo che in futuro riuscirà a togliersi molte soddisfazioni, in quanto la sua è una mentalità vincente.”