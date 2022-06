NBA, Draymond Green a tutto spiano: “I tifosi Celtics? Odiosi, ma li rispetto”

L’ennesimo capitolo delle NBA Finals 2022 porta con se il proprio carico di storie e retroscena. Nel suo podcast The Draymond Green Show Draymond Green ha commentato il suo rapporto con i tifosi dei Boston Celtics. Un amore certo mai nato, visto gli ingenerosi cori “F**k you, Draymond” che il TD Garden ha finora riservato all’ala dei Golden State Warriors.

“Sono davvero rumorosi, senza dubbio. Rumorosi è dire poco, più che altro odiosi. Anche i tifosi di Cleveland lo sono stati, senza dubbio. Ma credo che questi a Boston vincano la medaglia d’oro. Fanno un gran casino, ma in fin dei conti stai cercando di vincere l’anello. Devono fare casino, i tifosi devono metterci tutto. Perciò li rispetto, dopo la serie riuscirò anche ad apprezzarli. Ma per ora, c’è solamente odio”

Only five players in NBA Playoff history have recorded both 200+ career blocks and 200+ career steals.

In Game 3, @Money23Green became one of them 💪 pic.twitter.com/L8a97Ky4mT

— Golden State Warriors (@warriors) June 12, 2022