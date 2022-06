NBA, Steve Kerr sulla prestazione di Curry: “Semplicemente incredibile”

Una Gara 4 carica di emozioni si conclude con risultato di 107-07 in favore dei Golden State Warriors sui Boston Celtics, con i ragazzi di Steve Kerr che si apprestano a tornare nella baia sul risultato di 2-2. Col fattore campo nuovamente in loro possesso, i Warriors affronteranno Gara 5 di lunedì notte con un’inerzia tutta dalla loro, soprattutto visto il netto miglioramento nella metà campo difensiva.

I padroni di casa al TD Garden sono infatti riusciti a segnare appena 6 punti negli ultimi 7:32 minuti, chiudendo l’intero periodo 7 su 21 dal campo e fallendo 10 dei loro ultimi 12 tiri. Gran parte del merito deve prenderlo la difesa Warriors, con gli ospiti che hanno nettamente cambiato marcia dopo la cocente sconfitta di Gara 3

Ai microfoni del dopo gara, il coach di Golden State Steve Kerr ha commentato lo sforzo dei suoi nella metà campo difensiva, soffermandosi soprattutto sul doppio lavoro riuscito a mettere in piedi da Steph Curry. Per lui infatti non solo una partita solidissima in difesa, ma anche una performance dominante da 43 punti, 10 rimbalzi, 4 assist e 7 triple.

“Partita stupefacente la sua. C’è stata molto fisicità in campo questa sera, con Boston che ha la miglior difesa dell’intera lega grazie alla sua potenza e lunghezza in ogni posizione del campo. Steph è riuscito a mettersi la squadra sulla spalle rimanendo comunque un fattore in difesa. Ciò che ha fatto in campo è enorme, dimostra che non è mai stato così forte fisicamente come ora”

"I think this is the strongest physically that he's ever been in his career, and it's allowing him to do what he's doing."

