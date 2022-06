NBA, Draft 2022: Brady Manek prova con gli Hawks e fa complimenti a Trae Young

Brady Manek e Trae Young sono stati compagni per una sola stagione, la prima per entrambi al college, ai tempi di Oklahoma. Il lungo, arrivato fino in fondo alla Final Four NCAA 2022 poi persa contro Kansas, ha effettuato un workout pre-Draft con gli Hawks cogliendo l’occasione per congratularsi proprio con il numero 11 di Atlanta, peraltro da poco papà. Ecco le sue dichiarazioni:

“Cerchiamo di fare del nostro meglio, tutti i ragazzi che sono qui stanno tentando di fare il salto al livello superiore, c’è energia. Io e Trae abbiamo giocato assieme per una stagione, è stato bellissimo. Lui è un giocatore incredibile, ho adorato le attenzioni che è riuscito a portare sulla nostra squadra e la nostra cavalcata fino al quarto posto in graduatoria – credo – a un certo punto della stagione. È speciale, mi fa piacere vedere quanto è migliorato e sono entusiasta della traiettoria che ha preso la sua carriera.”

Non è da escludere un approdo nella lega al secondo round del Draft per Manek, ma i nomi in corsa sono come sempre numerosi.

